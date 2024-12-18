Маск назвал будущим Tesla роботов, а не электромобили

Глава Tesla обсудил это направление с председателем TSMC Си Си Вэем во время закрытой встречи в США. Маск подчеркнул важность поставок Dojo-чипов, необходимых для обучения нейросетей компании.

Optimus уже способен выполнять простые задачи, такие как перенос предметов, благодаря встроенной нейросети и сенсорным датчикам на пальцах.

Tesla планирует развернуть около 1000 роботов на своих заводах к концу 2025 года.

Для автономии электромобилей и роботов Tesla использует AI4-чипы, а производство более мощных AI5 начнется в 2025 году. Разработки в области ИИ позволяют Optimus уверенно ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с объектами.

Маск уверен, что именно роботы станут ключевым продуктом компании, меняя будущее производства и технологий.