Маск назвал «неправдой» слова о переходе на устойчивую энергетику за пару лет

Стилл заявил, что у человечества осталось буквально пару лет, чтобы принять все необходимые меры для предотвращения последствий изменения климата. Одной из таковых является глобальный переход на устойчивую энергетику, предполагающую использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечный свет, ветер, дождь, приливы, волны и геотермальное тепло.

Маск назвал «неправдой» слова представителя ООН, объяснив, что переход на устойчивую энергетику действительно важен, но не так быстро.

«Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий», — подчеркнул Маск.