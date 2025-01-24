Маск негативно высказался о рекомендательных алгоритмах своей же соцсети

«Если я увижу ещё хоть одно нацистское приветствие в своей ленте, я лишусь рассудка. Алгоритм рекомендаций на этой платформе — полный отстой! Я хочу прямо сейчас поговорить с управляющим», — завил Маск в своём гневном твите.

При этом пользователи, отреагировавшие на сообщение, напомнили бизнесмену, и уже политику, что соцсеть с такими алгоритмами принадлежит ему.

*Нацистское приветствие запрещено в России.