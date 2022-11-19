Маск обратился к пользователям Twitter за советом, что дальше изменить в соцсети

23:14, 19 ноября 2022
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Маск обратился к пользователям Twitter за советом, что дальше изменить в соцсетиНа фоне массового увольнения сотрудников
Илон Маск после массовых увольнений сотрудников Twitter обратился к пользователям соцсети с просьбой прокомментировать, что компании делать дальше, что и как изменять.
Предположительно, Маск хочет услышать от пользователей, какой они хотят видеть соцсеть, но реально ли это будет реализовать.
Стало известно, что дошло до закрытия офисов Twitter после отказа сотен сотрудников работать по новым условиям. Все здания закрыты и попасть туда нельзя даже по рабочим карточкам. Ожидается, что офисы снова откроются 21 ноября.
«Что Twitter следует сделать следующим?» — написал Маск в своём аккаунте Twitter.