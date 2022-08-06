Маск объяснил приостановку сделки с Twitter

Маск раскрыл некоторые детали дела и объяснил, почему решил приостановить сделку. В материалах дела говорится, что причина отказа — попытка Twitter скрыть реальное количество несуществующих «пользователей», фейковых и спам-аккаунтов, а также искажение ключевых метрик бизнеса.

Когда Маск намеревался купить соцсеть, то полагался на объективные и правдивые данные и об аудитории, и о делах бизнеса. Эти данные были переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США — Маск надеялся на их точность.

Согласно его иску, на самом деле вся информация оказалась далека от правды. Делается это, чтобы ввести в заблуждение инвесторов. Предприниматель отметил, что Twitter «отчаянно» пытаются помешать ему получить объективную информацию о совершаемых руководством соцсети «мошеннических действиях».

«Во-первых, Twitter неверно считал количество ложных и спам-аккаунтов, что было частью схемы по введению в заблуждение инвесторов о прогнозах компании, фокусируя внимание на сотнях миллионов монетизируемых активных суточных пользователей (mDAU). Во-вторых, пока Twitter настойчиво навязывал данные о mDAU как "ключевой метрике" роста доходов, этот показатель не связан с доходами соцсети так плотно, как хочет убедить Twitter», — сказано в иске.