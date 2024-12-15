Маск объявил о появлении в соцсети Х кнопки «Объясни этот пост» с анализом ИИ Grok

Опубликовано 15 декабря 2024, 17:151 мин.
Маск объявил о появлении в соцсети Х кнопки «Объясни этот пост» с анализом ИИ GrokНейросеть уже многое умеет
Илон Маск объявил о запуске в соцсети Х аналитической функции, основанной на ИИ Grok, — кнопки «Объясни этот пост». Функция позволяет получить сводку по любому посту от ИИ, разработанного стартапом xAI.
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Маск показал результаты работы функции. Grok расшифровал историческую отсылку, объяснил контекст прикреплённого к посту изображения, а также описал стиль автора поста. Кроме того, Grok умеет пересказывать содержание всей ветки комментариев.
ИИ в соцсети Х всегда публикует ответы на английском языке, но можно запросить перевод и на другие языки. Кнопка функции выполнена в виде бота Grok.
Источник:Код Дурова
Автор:Андрей Кадуков