Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2024, 19:30
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Маск опроверг покупку разработчика чат-ботов для слияния со своим стартапом xAI

Это оказались слухи
Илон Маск опроверг слухи о намерениях купить компанию Character AI, разрабатывающую чат-боты. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети Х.
Маск опроверг покупку разработчика чат-ботов для слияния со своим стартапом xAI
© Prime Minister's Office, GODL-India / Wikimedia Commons

Ранее агентство Bloomberg сообщило об обсуждении стартапами xAI Маска и Character AI возможности потенциальной покупки последней. Якобы Маску это нужно для слияния xAI и разработчика чат-ботов в интересах соцсети Х.

Маск написал, что даже никогда не задумывался о приобретении Character AI.