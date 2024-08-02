Маск опроверг покупку разработчика чат-ботов для слияния со своим стартапом xAI

Ранее агентство Bloomberg сообщило об обсуждении стартапами xAI Маска и Character AI возможности потенциальной покупки последней. Якобы Маску это нужно для слияния xAI и разработчика чат-ботов в интересах соцсети Х.

Маск написал, что даже никогда не задумывался о приобретении Character AI.