Маск отзовет предложение о покупке OpenAI, если компания останется некоммерческой

В документе отмечается, что, если совет директоров OpenAI согласится сохранить изначальную благотворительную миссию компании и прекратит ее коммерциализацию, Маск отзовет свое предложение. В противном случае он настаивает, что активы организации должны быть проданы по рыночной цене.

Ранее, Маск, его компания xAI и группа инвесторов сделали предложение о приобретении некоммерческого подразделения OpenAI. Бизнесмен обвиняет компанию и ее генерального директора Сэма Альтмана в отказе от первоначальной цели — создания ИИ на благо человечества — и в стремлении к получению прибыли.

Альтман отверг предложение Маска, заявив в интервью CNBC, что это всего лишь попытка замедлить развитие конкурента. OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация, но в 2019 году перешла к модели «ограниченной прибыли». Маск, который был одним из соучредителей, вложил в компанию $50 млн, однако покинул ее совет директоров в 2018 году. С тех пор он неоднократно критиковал OpenAI за отход от некоммерческих принципов.