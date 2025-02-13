Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2025, 19:07
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Маск отзовет предложение о покупке OpenAI, если компания останется некоммерческой

Ранее бизнесмен предложил $97,4 млрд
Илон Маск готов отказаться от покупки некоммерческого подразделения OpenAI за $97,4 млрд, если компания остановит процесс превращения в коммерческую организацию. Об этом говорится в судебном заявлении, поданном в Окружной суд Северного округа Калифорнии.
Маск отзовет предложение о покупке OpenAI, если компания останется некоммерческой
© Jonathan Kemper

В документе отмечается, что, если совет директоров OpenAI согласится сохранить изначальную благотворительную миссию компании и прекратит ее коммерциализацию, Маск отзовет свое предложение. В противном случае он настаивает, что активы организации должны быть проданы по рыночной цене.

Ранее, Маск, его компания xAI и группа инвесторов сделали предложение о приобретении некоммерческого подразделения OpenAI. Бизнесмен обвиняет компанию и ее генерального директора Сэма Альтмана в отказе от первоначальной цели — создания ИИ на благо человечества — и в стремлении к получению прибыли.

Альтман отверг предложение Маска, заявив в интервью CNBC, что это всего лишь попытка замедлить развитие конкурента. OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация, но в 2019 году перешла к модели «ограниченной прибыли». Маск, который был одним из соучредителей, вложил в компанию $50 млн, однако покинул ее совет директоров в 2018 году. С тех пор он неоднократно критиковал OpenAI за отход от некоммерческих принципов.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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