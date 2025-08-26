Наука и технологии
Опубликовано 26 августа 2025, 07:01
Маск подал в суд на Apple и OpenAI за то, что они мешают продвижению Grok и X в App Store

Есть шансы, что шумиха будет громкая
Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в сговоре и препятствовании развитию конкурентов в сфере искусственного интеллекта.
Иск был подан в федеральный суд Техаса от имени стартапа xAI, которому принадлежит соцсеть X и чат-бот Grok. По версии Маска, Apple заключила эксклюзивное соглашение с OpenAI, встроив ChatGPT в iOS и macOS, что якобы мешает продвижению приложений Grok и X в App Store.

В иске говорится, что такие действия позволили компаниям «захватить рынок и сохранить монополию», нанося ущерб инновациям. Маск требует компенсации в миллиарды долларов.

В OpenAI заявление назвали продолжением «кампании преследования» со стороны Маска. Apple пока не дала комментариев.

Юристы отмечают, что у Маска есть шанс на победу: Apple действительно контролирует рынок смартфонов и может быть обвинена в незаконной привязке продаж iPhone к сервисам OpenAI.

Однако Apple способна сослаться на бизнес-решения, безопасность и право самостоятельно выбирать партнёров.

