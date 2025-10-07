Маск пообещал в 2026 году выпустить игру, разработанную ИИ

Маск рассказал об игровой студии xAI, которая должна выпустить «отличную игру». Продукт будет разработан не только с помощью ИИ, но именно технологии автономно будут разрабатывать игру.

Об этом Маск сообщил на своей странице в соцсети X 6 октября. Он подчеркнул, что релиз игры состоится до конца следующего года. Портал latestLY подчеркнул, что эта новость, вероятно, вызовет интерес у игрового сообщества.

Также в своём сообщении Маск сослался на комментарий пользователя cb_doge, который предсказывал, что в будущем Grok сможет динамически генерировать видеоигры.

К тому же Маск ранее отмечал, что ИИ Grok недавно получил значительное обновление, и он порекомендовал пользователям загрузить последнюю версию.

«Студия xAI game studio выпустит великолепную игру с искусственным интеллектом к концу следующего года», — написал Маск.