Маск потребовал от Reddit закрыть канал с шутками о нём и его окружении

Сначала канал будет недоступен 72 часа из-за этого запрета. Маск потребовал запрета публикаций и блокировки сообщества из-за обсуждения пользователями людей, связанных с ним, и их роли «в захвате технических систем в правительстве», пишет Engadget. Хотя всё это подавалось в виде мемов и шуток. Reddit указал, что запрет произошёл «в силу преобладания насильственного контента, подстрекательства к насилию и его прославления, а также доксинга, которые противоречат правилам Reddit».

Reddit также навсегда заблокировала сообщество r/IsElonDeadYet по этим же причинам. Соцсеть пообещала поддерживать модераторов во время запрета и «предоставлять ресурсы для здоровых дискуссий и дебатов».