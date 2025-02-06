Маск потребовал от Reddit закрыть канал с шутками о нём и его окружении

Опубликовано 06 февраля 2025, 23:151 мин.
Маск потребовал от Reddit закрыть канал с шутками о нём и его окруженииОн, в свою очередь, не шутил
Стало известно, что Илон Маск «наехал» на соцсеть Reddit, после чего ресурс временно запретил канал r/WhitePeopleTwitter. Маск заявил, что этот канал публикует «насильственный контент».
Сначала канал будет недоступен 72 часа из-за этого запрета. Маск потребовал запрета публикаций и блокировки сообщества из-за обсуждения пользователями людей, связанных с ним, и их роли «в захвате технических систем в правительстве», пишет Engadget. Хотя всё это подавалось в виде мемов и шуток. Reddit указал, что запрет произошёл «в силу преобладания насильственного контента, подстрекательства к насилию и его прославления, а также доксинга, которые противоречат правилам Reddit».
Reddit также навсегда заблокировала сообщество r/IsElonDeadYet по этим же причинам. Соцсеть пообещала поддерживать модераторов во время запрета и «предоставлять ресурсы для здоровых дискуссий и дебатов».