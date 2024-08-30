Маск потребовал от властей Калифорнии срочно принять закон для регулирования ИИ

К тому же Маска связывает давний конфликт с штатом Калифорния, в котором он призвал принять закон как можно быстрее. Как отмечает портал Cybernews, это решение может вызвать недовольство части общества, однако Маска уверен, что Калифорния просто обязана принять законопроект, устанавливающий стандарты безопасности для разработчиков ИИ.

Как отмечается, критики законопроекта опасаются, что регулирование ИИ может препятствовать инновациям в области этих технологий и предоставить технологический карт-бланш другим странам, включая Китай. Есть также опасения, что регулирование может привести к утрате инвестиций из-за ограничений, наложенных на компании.

Но Маск заявил, что всё, касающееся инноваций, необходимо тестировать на предмет общественной безопасности.

«Более 20 лет я выступаю за регулирование ИИ, так же как мы регулируем любой продукт/технологию, представляющую потенциальный риск для общества», — сообщил Маск в соцсети Х.