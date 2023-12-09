Маск потребовал уволить главу Disney за отказ размещать рекламу в его соцсети

21:52, 09 декабря 2023
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Маск потребовал уволить главу Disney за отказ размещать рекламу в его соцсетиИ за лицемерие
Илон Маск в своей соцсети Х призвал уволить генерального директора Disney Боба Айгера с его поста из-за отказа рекламироваться в Х якобы из-за антисемитских взглядов Маска.
© Ferra.ru
Маск раскритиковал это решение не только в силу ухода столь крупного рекламодателя, но и потому, что Disney продолжил размещать рекламу в других соцсетях, несмотря на похожие с ним сообщения. Также Маск невысоко оценил вклад Айгера в развитие Disney. Потому что его возврат в компанию после ухода на пенсию и её рыночное подорожание, скупка студий, открытие развлекательных парков, не особо помогли увеличить кассовые сборы.
«Уолт Дисней переворачивается в гробу из-за того, что Боб сделал с его компанией», — иронично подчеркнул Маск.
Источник:The Guardian
Автор:Андрей КадуковТеги:
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