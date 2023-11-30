Маск прав? Сооснователь Ethereum назвал ИИ «экзистенциальной угрозой» человечеству

21:00, 30 ноября 2023
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Маск прав? Сооснователь Ethereum назвал ИИ «экзистенциальной угрозой» человечествуИ тоже обеспокоен будущим
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин вслед за Илоном Маском назвал искусственный интеллект «экзистенциальной угрозой» человечеству. По его мнению, если ИИ начнёт учиться и социализироваться как человек, в какой-то момент может воспринять собственно человека в качестве угрозы.
© John Phillips / Wikimedia Commons
Бутерин предположил, что в таком случае последствия могут быть катастрофическими. Он высказал опасения, что когда-нибудь ИИ сможет перехитрить людей, потому что станет сверхразумом, и будет править миром.
И хотя, скорее всего, всё это проблемы будущих поколений, уже сейчас необходимо учитывать скорость развития таких технологий. Потому что уже непонятно, как программировать и развивать ИИ для безопасного «соседства» с людьми.
Источник:Dimsum Daily
Автор:Андрей КадуковТеги:
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