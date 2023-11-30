Маск прав? Сооснователь Ethereum назвал ИИ «экзистенциальной угрозой» человечеству

Бутерин предположил, что в таком случае последствия могут быть катастрофическими. Он высказал опасения, что когда-нибудь ИИ сможет перехитрить людей, потому что станет сверхразумом, и будет править миром.

И хотя, скорее всего, всё это проблемы будущих поколений, уже сейчас необходимо учитывать скорость развития таких технологий. Потому что уже непонятно, как программировать и развивать ИИ для безопасного «соседства» с людьми.