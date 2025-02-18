Маск представил обновленный чат-бот ИИ Grok-3

Опубликовано 18 февраля 2025, 14:491 мин.
Маск представил обновленный чат-бот ИИ Grok-3Он превзошел конкурентов по ряду показателей
Илон Маск представил обновленную версию ИИ-чат-бота Grok-3, который, по его словам, является самым умным искусственным интеллектом на Земле. Новый бота превзошел такие модели, как Google Gemini, DeepSeek V3 и GPT-4 по тестам в области математики, науки и программирования.
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Grok-3 обладает мощностью, в 10 раз превышающей возможности своей предыдущей версии. Маск отметил, что команда xAI постоянно улучшает модели, и уже через 24 часа после запуска можно ожидать обновлений.
Кроме того, была представлена новая система DeepSearch — умная поисковая система, которая помогает в исследовании данных, мозговых штурмах и анализе. В ближайшее время xAI планирует выпустить голосовую версию чат-бота.
Grok-3 доступен для подписчиков Premium+ на платформе X, а также запускается новая подписка SuperGrok для мобильных приложений и сайта Grok.com. В будущем компания планирует открыть исходный код предыдущих версий моделей Grok.