Маск представил обновленный чат-бот ИИ Grok-3

Grok-3 обладает мощностью, в 10 раз превышающей возможности своей предыдущей версии. Маск отметил, что команда xAI постоянно улучшает модели, и уже через 24 часа после запуска можно ожидать обновлений.

Кроме того, была представлена новая система DeepSearch — умная поисковая система, которая помогает в исследовании данных, мозговых штурмах и анализе. В ближайшее время xAI планирует выпустить голосовую версию чат-бота.

Grok-3 доступен для подписчиков Premium+ на платформе X, а также запускается новая подписка SuperGrok для мобильных приложений и сайта Grok.com. В будущем компания планирует открыть исходный код предыдущих версий моделей Grok.