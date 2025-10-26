Маск признал, что китайская ракета Zhuque-3 способна превзойти Falcon 9

После распространения информации об успешных испытаниях носителя, Маск прокомментировал ситуацию. Он отметил, что китайский разработчик добавил в свою ракету некоторые аспекты системы SpaceX Starship, такие нержавеющая сталь и жидкие кислород и метан, а также архитектуру Falcon 9. Также Маск признал, что эта китайская ракета может превзойти по характеристикам и возможностям многоразавоую ракету Falcon 9, но собственно со Starship Zhuque-3 не сравнится.

LandSpace сообщила, что в будущем планируется проведение учений по вертикальной государственной эксплуатации ракеты, после чего она вернётся в техническую зону для подготовки к официальному запуску и возвращению первой ступени.

«Они добавили элементы Starship, такие как использование нержавеющей стали и связки жидкого кислорода и метана, в архитектуру Falcon 9, и Zhuque-3 может превзойти Falcon 9. Но Starship находится в другой лиге», — завил Маск в соцсети X.