Наука и технологии
Опубликовано 26 октября 2025, 18:00
1 мин.

Маск признал, что китайская ракета Zhuque-3 способна превзойти Falcon 9

Но со Starship не сравнится
Илон Маск оценил китайскую ракету-носитель Zhuque-3 — мноразовую ракету с жидкостными двигателями на кислородно-метановой смеси. Разработчик — китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace. На днях прошли статические испытания ракеты.
Маск признал, что китайская ракета Zhuque-3 способна превзойти Falcon 9

© Landspace

После распространения информации об успешных испытаниях носителя, Маск прокомментировал ситуацию. Он отметил, что китайский разработчик добавил в свою ракету некоторые аспекты системы SpaceX Starship, такие нержавеющая сталь и жидкие кислород и метан, а также архитектуру Falcon 9. Также Маск признал, что эта китайская ракета может превзойти по характеристикам и возможностям многоразавоую ракету Falcon 9, но собственно со Starship Zhuque-3 не сравнится.

LandSpace сообщила, что в будущем планируется проведение учений по вертикальной государственной эксплуатации ракеты, после чего она вернётся в техническую зону для подготовки к официальному запуску и возвращению первой ступени.

«Они добавили элементы Starship, такие как использование нержавеющей стали и связки жидкого кислорода и метана, в архитектуру Falcon 9, и Zhuque-3 может превзойти Falcon 9. Но Starship находится в другой лиге», — завил Маск в соцсети X.

Источник:IT Home
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Китай
,
#ракета
,
#космос
,
#Маск