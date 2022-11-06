Наука и технологии
00:15, 06 ноября 2022
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Маск признался в убытках от ухода рекламодателей из Twitter

Из-за общественников

Как только Илон Маск купил Twitter, соцсеть сразу столкнулась с масштабным падением выручки из-за ухода многих рекламодателей.

Маск признался в убытках от ухода рекламодателей из Twitter

По словам Маска, на рекламодателей давят общественные активисты. Новый владелец соцсети рассказал, что уверил активистов в том, что политика модерации контента не изменится, но успокоить общественников не удалось.

«Мы сделали всё, чтобы успокоить активистов... Они уничтожают свободу слова в Америке», — посетовал Маск в своём сообщении подписчикам.

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