Маск признался в убытках от ухода рекламодателей из Twitter

По словам Маска, на рекламодателей давят общественные активисты. Новый владелец соцсети рассказал, что уверил активистов в том, что политика модерации контента не изменится, но успокоить общественников не удалось.

«Мы сделали всё, чтобы успокоить активистов... Они уничтожают свободу слова в Америке», — посетовал Маск в своём сообщении подписчикам.