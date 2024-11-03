Маск проиграл суд в спорах об увольнении бывшего гендиректора Twitter

Речь идёт о бывших топ-менеджерах Twitter, это гендиректор соцсети Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде, юрисконсульт Шон Эджет. Юристы Маска пытались заблокировать подачу ими коллективного иска, но окружной судья Максин Чесни всё же приняла иск к производству.

Уволенные менеджеры требуют от Маска выходные пособия в размере годовой зарплаты: в иске говорится о $128 млн.

Кроме того, к Маску иск подал и бывший генеральный менеджер по технологиям Николас Колдуэлл, требующий от бизнесмена $20 млн в качестве компенсации за утраченное выходное пособие.