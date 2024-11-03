Наука и технологии
Опубликовано 03 ноября 2024, 15:45
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Маск проиграл суд в спорах об увольнении бывшего гендиректора Twitter

Уволенные менеджеры требуют выходные пособия
Юристы Илона Маска не смогли добиться отмены иска от бывших топ-менеджеров тогда ещё Twitter об увольнении их без выходного пособия. Маск при покупке соцсети не дал им подать заявления об уходе, поэтому уволены они были без выходных пособий.
Маск проиграл суд в спорах об увольнении бывшего гендиректора Twitter

© Ferra.ru

Речь идёт о бывших топ-менеджерах Twitter, это гендиректор соцсети Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде, юрисконсульт Шон Эджет. Юристы Маска пытались заблокировать подачу ими коллективного иска, но окружной судья Максин Чесни всё же приняла иск к производству.

Уволенные менеджеры требуют от Маска выходные пособия в размере годовой зарплаты: в иске говорится о $128 млн.

Кроме того, к Маску иск подал и бывший генеральный менеджер по технологиям Николас Колдуэлл, требующий от бизнесмена $20 млн в качестве компенсации за утраченное выходное пособие.