Маск проиграл суд в спорах об увольнении бывшего гендиректора Twitter

Опубликовано 03 ноября 2024, 15:451 мин.
Маск проиграл суд в спорах об увольнении бывшего гендиректора TwitterУволенные менеджеры требуют выходные пособия
Юристы Илона Маска не смогли добиться отмены иска от бывших топ-менеджеров тогда ещё Twitter об увольнении их без выходного пособия. Маск при покупке соцсети не дал им подать заявления об уходе, поэтому уволены они были без выходных пособий.
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Речь идёт о бывших топ-менеджерах Twitter, это гендиректор соцсети Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде, юрисконсульт Шон Эджет. Юристы Маска пытались заблокировать подачу ими коллективного иска, но окружной судья Максин Чесни всё же приняла иск к производству.
Уволенные менеджеры требуют от Маска выходные пособия в размере годовой зарплаты: в иске говорится о $128 млн.
Кроме того, к Маску иск подал и бывший генеральный менеджер по технологиям Николас Колдуэлл, требующий от бизнесмена $20 млн в качестве компенсации за утраченное выходное пособие.