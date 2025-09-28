Маск прямо обвинил OpenAI в том, что конкурент «мошенничал» и украл секреты xAI

В иске говорится, что OpenAI переманивала сотрудников xAI, оказывала на них давление для раскрытия конфиденциальной информации и получила доступ к исходному коду и бизнес-планам стартапа Маска. Он также подчеркнул, что xAI неоднократно обращалась к OpenAI с предупреждениями, но конкурент не прекратил свои действия, что привело к подаче иска. Ранее xAI уже подавала иск против бывшего сотрудника Сюечена Ли, перешедшего в OpenAI.

OpenAI отвергла обвинения, назвав их частью кампании Маска. Маск был одним из основателей и крупных инвесторов OpenAI, но позже покинул компанию и критиковал её коммерческую модель.

«Мы отправили им много предупреждений, но они продолжали мошенничать. После того как все другие варианты были исчерпаны, остался только судебный иск», — написал Маск в соцсети Х.