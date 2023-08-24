Маск раскритиковал Meta* за манипуляцию общественным мнением

00:51, 24 августа 2023
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Маск раскритиковал Meta* за манипуляцию общественным мнениемИ за другие «грехи»
Илон Маск снова набросился на своего оппонента Марка Цукерберга с критикой деятельности его соцсети. Ранее Маск назвал Цукерберга трусом из-за до сих пор несостоявшегося, но распиаренного поединка.
На этот раз владелец соцсети Х заявил, что Facebook* манипулирует общественным мнением почти по всей планете. По мнению Маска, подтверждение тому — неразглашение исходного кода платформы и алгоритмов, а также оценка достоверности контента, размещённого в Facebook, для чего Цукерберг приглашал предвзятые компании.
«Facebook манипулирует людьми почти по всей планете. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — заявил Маск.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.