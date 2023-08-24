Маск раскритиковал Meta* за манипуляцию общественным мнением

На этот раз владелец соцсети Х заявил, что Facebook* манипулирует общественным мнением почти по всей планете. По мнению Маска, подтверждение тому — неразглашение исходного кода платформы и алгоритмов, а также оценка достоверности контента, размещённого в Facebook, для чего Цукерберг приглашал предвзятые компании.

«Facebook манипулирует людьми почти по всей планете. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — заявил Маск.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.