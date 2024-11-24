Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2024, 02:44
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Маск рассказал, что полёты на Марс не имеют смысла с позиции вложений

Необходимые ресурсы он собирает сам
В своём аккаунте в соцсети Х Илон Маск написал, что самостоятельно собирает ресурсы для организации и обеспечения полётов на Марс.
Маск рассказал, что полёты на Марс не имеют смысла с позиции вложений
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По словам Маска, он не станет обращаться к венчурному капиталу, так как с точки зрения инвестиций полёты на Марс бессмысленны.

Однако они необходимы для «долгосрочного выживания сознания». Что предприниматель подразумевает под этим, он не уточнил.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
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