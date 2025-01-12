Маск рассказал о вживлении нейрочипа Neuralink третьему добровольцу

Второму участнику чип был вживлён в августе 2024 года. По словам Маска, эксперимент проходит штатно. Кроме того, по словам Маска, ещё 20-30 человек должны получить имплант от Neuralink.

«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо», — заявил Маск.