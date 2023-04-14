Маск разрешил делать в Twitter платными тексты и видео

Программа монетизации пользовательского контента позволит зарабатывать авторам текстов и видео. В частности, для этого можно писать сообщения длиной до 10 тысяч знаков, также стало доступным форматирование текста.

К тому же платформа будет продвигать аккаунты авторов.

Об этом Маск написал в своём аккаунте Twitter. Он отметил, что авторы контента могут покинуть соцсеть в любой момент. «Вы можете покинуть нашу платформу в любой момент. Легко войти, легко выйти», — заявил глава Twitter.

Подключить монетизацию можно в настройках. «Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы, от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на "Монетизацию" в настройках», — сообщил Маск.