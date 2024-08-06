Маск снова обвинил главу OpenAI в мошенничестве: возобновится судебный процесс

Новый иск подан в окружной суд Северной Калифорнии. Маск утверждает, что Альтман как руководитель и OpenAI как компания причастны к нарушению контракта с ним и мошенничеству, когда он вкладывался в развитие компании. По словам предпринимателя, на заре развития OpenAI Альтман пообещал ему, что компания никогда не будет коммерческой, а разработка будет целиком направлена на благо человечества.

В новом исковом заявлении Маск обвиняет Альтмана и в целом OpenAI в том, что все действия компании направлены на получение прибыли и превращение в «дочку» Microsoft. В связи с этим он подавал иск в феврале 2024 года, в марте OpenAI не согласилась с обвинениями Маска, а в июне он отозвал иск.

Теперь же предприниматель настроен всерьёз и хочет привлечь OpenAI за отказ от гуманистической направленности и стремление к максимизации прибыли и повышению акционерной стоимости.