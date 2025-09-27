Маск снова подал иск к OpenAI: обвинил конкурента в краже разработок xAI

В новом иске утверждается, что действия Ли были частью более широкой схемы, включающей недобросовестную конкуренцию и вмешательство в экономические отношения. Адвокаты xAI заявили, что OpenAI наняла двух других бывших сотрудников xAI, которые также похитили секретную информацию.

В частности, в иске говорится, что инженер xAI Джимми Фрейтур скопировал исходный код и перенёс его на личные устройства для последующего использования в OpenAI. Старшего финансового директора xAI обвиняют в передаче OpenAI важного элемента стратегии Маска по быстрому развёртыванию центров обработки данных.

OpenAI категорически отвергла обвинения, назвав их частью продолжающейся кампании Маска по их дискредитации. Поскольку владельцем xAI является Илон Маск, иск считают личным его вызовом в Альтман, главе OpenAI.