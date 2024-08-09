В GARM входят такие крупные компании, как Nike, McDonald's., Procter & Gamble. и другие компании. GARM предоставляет рекомендации по контролю безопасности брендов, помогая предотвратить размещение вредоносного контента рядом с рекламой на платформах социальных сетей и на других ресурсах.

Однако соцсеть X Илон Маска подала иск против GARM, обвинив в «незаконном» рекламном бойкоте, который был начат в 2022 году. Представитель GARM сообщил о закрытии организации, но отказался давать более подробную информацию. Он заявил, что GARM не может работать в таких условиях.

GARM не выдержал «войны», начатой Маском, которую он инициировал после «двух лет попыток мира».

Причём американские СМИ умалчивают, что в этой войне Маск не один: иск в отношении GARM подал и канадский видеохостинг Rumble, который популярен среди американских «правых» — как элит, так и простых сторонников идеологии.