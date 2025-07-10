Маск ушёл, но его сотрудники продолжили работать в созданном им департаменте DOGE

Опубликовано 10 июля 2025, 21:001 мин.
Маск ушёл, но его сотрудники продолжили работать в созданном им департаменте DOGEЯкобы этого опасаются в Белом доме
Американский портал Gizmodo со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщает, что там опасаются, что Илон Маск по-прежнему влияет на курс DOGE — агентства по эффективности правительства, которое было учреждено для сокращения федеральных расходов, когда Трамп пришёл к власти, а Маск стал одним из самых близких его соратников.
Впоследствии Маск и администрация Трампа разошлись во мнениях по поводу «Большого прекрасного законопроекта» Трампа. Однако многие из сторонников Маска и сотрудников Tesla, которых он назначил на различные должности, по-прежнему работают в Белом доме в рамках инициативы DOGE.
Некоторые представители администрации Трампа обеспокоены продолжающимся присутствием в DOGE сотрудников, связанных с Маском. Например, в июне политическое издание ProPublica сообщило, что в агентстве осталось более 100 сотрудников, «оставленных» Маском.
Известно также, что Маск недавно встречался с частью этих людей, но встреча была закрытой.