Маск ушёл, но его сотрудники продолжили работать в созданном им департаменте DOGE

Впоследствии Маск и администрация Трампа разошлись во мнениях по поводу «Большого прекрасного законопроекта» Трампа. Однако многие из сторонников Маска и сотрудников Tesla, которых он назначил на различные должности, по-прежнему работают в Белом доме в рамках инициативы DOGE.

Некоторые представители администрации Трампа обеспокоены продолжающимся присутствием в DOGE сотрудников, связанных с Маском. Например, в июне политическое издание ProPublica сообщило, что в агентстве осталось более 100 сотрудников, «оставленных» Маском.

Известно также, что Маск недавно встречался с частью этих людей, но встреча была закрытой.