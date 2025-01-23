Маск внезапно раскритиковал ИИ-проект Трампа Stargate на $500 млрд

«На самом деле у них нет денег», — написал Маск в своём Х-аккаунте. На это сразу отреагировал глава OpenAI Сэм Альтман, обвинив Маска в дезинформации. Альтман заявил, что слова Маска — неправда, и пригласил того на «первый объект, который уже запущен». Именно Альтман и несколько глав других компаний, занимающихся ИИ, присутствовали на подписании документа.

Несмотря на то, что Маск возглавляет в Администрации Трампа специально созданный департамент оценки работы правительства (DOGE), он, тем не менее, подчеркнул несостоятельность ИИ-инициативы президента. По словам Маска, Альтман и другие, кто участвует в Stargate, вложили в проект не более $10 млрд.

Причём не стоит забывать, что в данный момент Маск судится с OpenAI и её гендиректором. Маск, вероятно, критикует Stargate как раз из-за участия Альтмана, заявив, что не доверяет ему и что он является ответственным за то, что «ChatGPT отказался от своей первоначальной некоммерческой миссии, оставив часть самых передовых технологий искусственного интеллекта для частных клиентов».