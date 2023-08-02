Маск всё-таки убрал новый логотип соцсети со здания в Сан-Франциско

Большая буква Х была установлена на штаб-квартире компании 29 июля, и за два дня набралось 24 жалобы. Представители департамента городского строительства Сан-Франциско заявили, что строительная инспекция следила за демонтажом конструкции, который произошёл утром 1 августа. При этом компанию обяжут выплатить компенсацию за незаконную установку освещаемого логотипа.

В Х заявили, что демонтаж — их инициатива. Строительную инспекцию на крышу здания так и не пустили, сославшись на то, что установка логотипа временная и сотрудники всё выполнят самостоятельно.