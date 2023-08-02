Маск всё-таки убрал новый логотип соцсети со здания в Сан-Франциско

02:05, 02 августа 2023
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Маск всё-таки убрал новый логотип соцсети со здания в Сан-ФранцискоПосле множества жалоб
Компания Х (бывший Twitter) демонтировала логотип, на яркий сет которого жаловались жители Сан-Франциско, проживающие возле здания штаб-квартиры соцсети.
© REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Большая буква Х была установлена на штаб-квартире компании 29 июля, и за два дня набралось 24 жалобы. Представители департамента городского строительства Сан-Франциско заявили, что строительная инспекция следила за демонтажом конструкции, который произошёл утром 1 августа. При этом компанию обяжут выплатить компенсацию за незаконную установку освещаемого логотипа.
В Х заявили, что демонтаж — их инициатива. Строительную инспекцию на крышу здания так и не пустили, сославшись на то, что установка логотипа временная и сотрудники всё выполнят самостоятельно.