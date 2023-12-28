Маск высмеял тех, кто надеется на рост криптовалют, постом с золотым памятником

Маск опубликовал изображение с золотым памятником, вращающимся под музыку, и с разными надписями на нём. На вершине памятника расположена надпись «NFT». Имеются надписи «Тщеславный трофей», собственно термин «HODL» и ироничная надпись Never Sleep Computersт (Компьютеры никогда не спят).

Философия этого изображения, вероятно, несёт несколько различных смыслов, в частности, намекая на падение рынка NFT, который так и не стал массовым, а многие крупные активы попросту рухнули по сравнению даже с начальными ценами. Кроме того, принципы ходлинга криптовалют не работают так, как о них говорят сторонники «крипты», потому что тогда не было бы качель с рынками и постоянного ценового краха, а рынок бы стабильно укреплялся.

Словом, Маск иронизирует над теми, кто ждёт взлёта криптовалют.