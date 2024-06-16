Маск заявил, что благодаря роботам Optimus стоимость Tesla вырастет до $25 трлн

По словам Маска, он считает вполне реалистичным увеличение рыночной стоимости Tesla c нынешних $580 млрд до $25 трлн. И это, по его мнению, не фантастика. Маск подчеркнул, что этому поспособствует наводнение рынка роботами Optimus, производство которых стартует в ограниченном режиме в 2026 году.

Сначала компания обеспечит этими машинами свои заводы и опробует их в определённой среде.

По мнению ряда аналитиков, прокомментировавших слова Маска, его амбиции могут получить реальные очертания, даже при том, что он и сам не знает, когда всё им озвученное может произойти. И реальность в этом направлении может забрезжить, если Маск всё-таки добьётся успехов на поприще роботакси: акции Tesla тогда могут вырасти со $179 до $2600 за штуку.