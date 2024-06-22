Маск заявил, что мощность суперкластера Tesla превысит 500 МВт

Ради этого проекта Маск отказался от всех других, чтобы аккумулировать финансы и силы для как можно более оперативного создания суперкластера, который необходим Tesla для обучения её модели ИИ. Ранее у компании возникли технические трудности при строительстве завода Gigafactory в штате Техас, чем Маск и воспользовался: перенаправил средства с других проектов на строительство кластера.

Кластер строится для размещения суперкомпьютера с передовым ИИ-чипом next-ennai в основе. Порядка 50% оборудования суперкластера будет состоять из Tesla AI, вторая половина — из решений Nvidia и других вендоров.