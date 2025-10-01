Маск заявил, что умрёт в США или на Марсе

Юридически гражданство Маска остаётся американским, но Маск предположил, что Марс потенциально может стать его постоянным местом жительства в будущем и даже смерти. К тому же он назвал Марс частью Америки, не пояснив, о чём же он.

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — рассказал Маск.