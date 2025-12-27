Маск заявил о планах xAI обойти всех по вычислительной мощности

В настоящее время xAI активно расширяет инфраструктуру. В Теннесси строится дата-центр Colossus 2, мощность которого должна превысить 400 МВт, с целью достичь 2 ГВт на одной площадке. Для этого был заказан целый энергоблок за рубежом. Компания также привлекает до 20 миллиардов долларов для закупки GPU Nvidia.

Первый суперкластер на 100 тысячах GPU H200 Blackwell был развернут всего за 19 дней. Сейчас в работе находятся 230 тысяч графических процессоров, обучающих модель Grok.

Однако эксперты сомневаются в выполнимости амбиций Маска, учитывая, что такие гиганты, как Amazon, Microsoft, Google и OpenAI, также инвестируют миллиарды долларов в свои ИИ-кластеры.