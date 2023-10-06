Маск заявил о преследовании со стороны регулятора, расследующего покупку Twitter

SEC вызвала Маска для дачи показаний ещё в мае, но тот отказался, заявив, что Комиссия пытается его преследовать, а адвокату необходимо ознакомиться со всеми «потенциально значимыми» материалами, включая изучение его биографии из недавно вышедшей книги.

Поэтому Маск согласился прийти по вызову регулятора только в сентябре, но внезапно отказался от визита за два дня до назначенной даты. SEC заявляет, что специалисты регулятора должны поверить, нарушил ли бизнесмен законы о ценных бумагах в 2022 году при покупке соцсети, а также всего заявки и заявления, сделаные Маском в этот период.

«SEC уже несколько раз принимала показания Маска в рамках этого ошибочного расследования — хватит», — объяснил позицию защиты адвокат предпринимателя.