Маск заявил о превосходстве чипов Samsung над TSMC. И уже заказал чипы AI6

Опубликовано 23 октября 2025, 19:531 мин.
Маск заявил о превосходстве чипов Samsung над TSMC. И уже заказал чипы AI6Samsung расширит производство
Илон Маск заявил, что Samsung Foundry, литейное производство Samsung, имеет более высокий потенциал, и компания может поставить более эффективные ИИ-чипы для электромобилей Tesla, чем TSMC. Хотя Tesla работает с обоими поставщиками.
Маск заявил, что новые чипы AI5 обеспечат 40-кратный скачок производительности по сравнению с AI4. Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC в производстве чипов AI5, причем фабрика Samsung в Тейлоре опережает завод TSMC в Аризоне.
Маск рассказал о значительных архитектурных изменениях в чипе AI5, включая интеграцию специализированных компонентов и увеличение встроенной памяти SRAM. Он выразил желание создать «избыточное предложение», что потребует значительного увеличения производства на фабрике Samsung, к тому же чипы AI6 Tesla закажет у Samsung.
Как пишет портал WccfTech, это сотрудничество может стимулировать расширение производственных мощностей Samsung в США и привлечь больше клиентов.