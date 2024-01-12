Маск заявил о возможности использования биткоина на Марсе

Скепсис у бизнесмена вызвала не сама идея такой денежной единицы, а скорость расчётов, потому что для подтверждения биткоин-транзакций необходимо значительное время. По словам Маска, Марс находится в 20 световых минутах от Солнца, «поэтому локализовать подобные вещи там непросто». Но в итоге диалога с другими участниками конференции Маск согласился, что для решения проблемы времени расчётов можно будет использовать локализованную сеть микроплатежей биткоина Lightning Network.

Также Илон Маск отметил, что вопрос о доставке криптовалют на Марс уже обсуждается некоторыми заинтересованными сторонами, но для начала необходимо решить ряд технологических проблем.

Генеральный директор Blockstream Адам Бэк, комментируя Маска, назвал расстояние до Марса «самым незначительным препятствием». По его словам, текущая пропускная способность биткоина вполне пригодна для Красной планеты.