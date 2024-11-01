Маск заявил о высокой вероятности выхода ИИ и роботов из под контроля человека

По мнению бизнесмена, к концу десятилетия, даже раньше — через три года — ИИ окажется умнее и изощрённее в логических операциях, чем большинство людей на Земле. А через десять лет — чем все 8 млрд человек.

Он подчеркнул, что ИИ, вероятнее всего, можно будет контролировать, но с каждым разом технологии будут становиться умнее и лучше в 10 раз. Поэтому вероятность, что ИИ и работающие на этих технологиях роботы выйдут из под контроля человека, по мнению Маска, составит примерно 10-20%.

«Я думаю, он сможет делать всё, что может делать любой человек, — возможно, в течение следующего года или двух», — заявил Маск, говоря о развитии ИИ.