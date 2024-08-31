Маск заявил о закрытии штаб-квартиры соцсети Х в Сан-Франциско

Закрытие офиса в Сан-Франциско должно произойти 13 сентября. Всех желающих могут перевести в Сан-Хосе или Пало-Альто в Калифорнии, но это временная мера. О новом месте штаб-квартиры соцсети ничего конкретного не известно, но, по словам обозревателей Fortune, это может быть Техас.

Как отмечает источник, причиной закрытия офиса в Сан-Франциско, скорее всего, является сокращение части сотрудников после ребрендинга компании и переименования из Twitter в Х. К тому же многие местные сотрудники работают удалённо со времён пандемии, ярым противником чего является Маск.