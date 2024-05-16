Маск заявил об отсутствии спутниковых доказательств существования НЛО

Опубликовано 16 мая 2024, 04:30
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Маск заявил об отсутствии спутниковых доказательств существования НЛОНи один из спутников Starlink это не зафиксировал
Илон Маск, выступая на одной из конференций по освоению космоса заявил, что никогда не видел никаких доказательств существования инопланетян. Маск уточнил, что у него нет и спутниковых доказательств существования внеземной разумной жизни.
© Trevor Cokley—U.S. Air Force / U.S. Department of Defense
По словам главы SpaceX, на орбите Земли расположены тысячи спутников системы Starlink, и ни разу не было каких-либо точных и предметных доказательств существования НЛО. Не было зафиксировано ни пролётов летающих тарелок, ни сигналов.
При этом Маск готов рассмотреть доказательства, если кто-нибудь их предоставит. «Если у кого-то есть доказательства существования инопланетян, и вы знаете, это не просто нечёткое пятно, тогда я бы хотел это увидеть, хотел бы услышать об этом», — сообщил Маск.