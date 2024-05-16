Маск заявил об отсутствии спутниковых доказательств существования НЛО

По словам главы SpaceX, на орбите Земли расположены тысячи спутников системы Starlink, и ни разу не было каких-либо точных и предметных доказательств существования НЛО. Не было зафиксировано ни пролётов летающих тарелок, ни сигналов.

При этом Маск готов рассмотреть доказательства, если кто-нибудь их предоставит. «Если у кого-то есть доказательства существования инопланетян, и вы знаете, это не просто нечёткое пятно, тогда я бы хотел это увидеть, хотел бы услышать об этом», — сообщил Маск.