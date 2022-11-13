Маску объявили войну? Крупная рекламная компания посоветовала рекламодателям уйти из Twitter

В число клиентов Omnicom входят McDonald’s, Apple, PepsiCo и другие компании. Рекламщики убеждены, что пока Twitter не докажет, что массовое увольнение сотрудников, увольнение топ-менеджеров, появление огромного количества поддельных аккаунтов, не повлияют на безопасность рекламодателей и инвестиции клиентов в соцсеть. Также Omnicom требует от Twitter публичных гарантий.

«Мы рекомендуем приостановить активность в Twitter в краткосрочной перспективе, пока платформа не докажет, что ввела меры предосторожности на приемлемом уровне и восстановила контроль», — сказано в письме Omnicom.