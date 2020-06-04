Масочный режим в Москве могут продлить до февраля 2021 года

Так, основываясь на различных оценках, жители Москвы вынуждены будут носить маски как минимум до октября текущего года, тогда как есть вероятность и продления данного режима вплоть до февраля следующего. Мэр города отметил, что на данные сроки может повлиять то, как быстро будет внедрена массовая вакцинация. ”Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины”, — сообщил Собянин.

Также, в ходе интервью, мэр Москвы выразил надежды на то, что уже через год столица сможет вернуться к прежнему укладу жизни. Так, данные социального мониторинга и пропусков будут ликвидированы, а их эксплуатация в нормальной жизни может приравниваться к нарушению прав граждан.