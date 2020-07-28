Масоны поддержали появление технологии 5G в России

По словам представителя ложи, лично он положительно оценивает появлений новейшей технологии на территории России, а также намерен использовать все ее возможности сразу же, как они станут доступны в стране. При этом он отметил, что непосредственно на собрании общества данный вопрос не поднимался, так как он “не касается масонства”.

Что интересно, Богданов не забыл в очередной раз напомнить, что “люди винят масонов во всех бедах из-за недостатка знаний”. Особенно удивителен данный факт в связи с тем, что в эпоху интернета вся необходимая информация о ложе находится в открытом доступе и ознакомиться с ней может каждый желающий.