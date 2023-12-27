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Наука и технологии
08:42, 27 декабря 2023
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Массовая эпидемия «болезни зомби» рискует мутировать и перейти к человеку

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Болезнь хронического изнурения (CWD), также известная как «болезнь зомби оленей», распространяется в Йеллоустонском национальном парке в США. И это вызывает серьезные опасения.

Это смертельно опасное прионное заболевание поражает оленей, лосей и других диких животных, вызывая у них слюнотечение, истощение и навязчивый «пустой взгляд», напоминающий зомби.

Ученые выражают опасения по поводу потенциальных последствий для людей, сравнивая ситуацию с вспышкой «коровьего бешенства».

Недуг угрожает не только экологии парка, но и вызывает тревогу, связанную с преодолением видового барьера. На фоне этих опасений исследователи подчеркивают острую необходимость проявления бдительности и превентивных мер.

Эпидемиолог Майкл Остерхольм назвал CWD «медленно развивающейся катастрофой» из-за её смертельных, неизлечимых и высокозаразных признаков.

Источник:Хайтек
Автор:Булат Кармак
Теги:
#наука
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#зомби
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