Наука и технологии
Опубликовано 12 ноября 2024, 17:45
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Массовая опечатка: QR-код на упаковках кукол Барби вел не на сайт игрушки, а на порносайт

Пу-пу-пу
Американская компания Mattel извинилась за ошибку на упаковках недавно выпущенных кукол Барби из коллекции, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked).
Массовая опечатка: QR-код на упаковках кукол Барби вел не на сайт игрушки, а на порносайт
© Ferra

Вместо ссылки на сайт мюзикла, на упаковках кукол был напечатан QR-код, ведущий на порносайт. В заявлении Mattel подчеркивается, что компания «принимает немедленные меры для исправления ошибки».

Эта коллекция кукол была создана в честь популярного мюзикла «Злая», экранизация которого с участием Арианы Гранде и Синтии Эриво должна вскоре выйти на экраны.

Однако пользователи соцсети X.com начали сообщать, что QR-код на упаковках ведет вовсе не на сайт мюзикла WickedMovie.com, а на сайт для взрослых.

Mattel выразила сожаление в связи с инцидентом и порекомендовала покупателям либо выбросить упаковку, либо скрыть QR-код, чтобы избежать нежелательного доступа детей к этому ресурсу.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Булат Кармак
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