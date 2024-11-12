Массовая опечатка: QR-код на упаковках кукол Барби вел не на сайт игрушки, а на порносайт

Вместо ссылки на сайт мюзикла, на упаковках кукол был напечатан QR-код, ведущий на порносайт. В заявлении Mattel подчеркивается, что компания «принимает немедленные меры для исправления ошибки».

Эта коллекция кукол была создана в честь популярного мюзикла «Злая», экранизация которого с участием Арианы Гранде и Синтии Эриво должна вскоре выйти на экраны.

Однако пользователи соцсети X.com начали сообщать, что QR-код на упаковках ведет вовсе не на сайт мюзикла WickedMovie.com, а на сайт для взрослых.

Mattel выразила сожаление в связи с инцидентом и порекомендовала покупателям либо выбросить упаковку, либо скрыть QR-код, чтобы избежать нежелательного доступа детей к этому ресурсу.