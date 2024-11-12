Массовая опечатка: QR-код на упаковках кукол Барби вел не на сайт игрушки, а на порносайт

Опубликовано 12 ноября 2024, 17:451 мин.
Массовая опечатка: QR-код на упаковках кукол Барби вел не на сайт игрушки, а на порносайтПу-пу-пу
Американская компания Mattel извинилась за ошибку на упаковках недавно выпущенных кукол Барби из коллекции, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked).
Вместо ссылки на сайт мюзикла, на упаковках кукол был напечатан QR-код, ведущий на порносайт. В заявлении Mattel подчеркивается, что компания «принимает немедленные меры для исправления ошибки».
Эта коллекция кукол была создана в честь популярного мюзикла «Злая», экранизация которого с участием Арианы Гранде и Синтии Эриво должна вскоре выйти на экраны.
Однако пользователи соцсети X.com начали сообщать, что QR-код на упаковках ведет вовсе не на сайт мюзикла WickedMovie.com, а на сайт для взрослых.
Mattel выразила сожаление в связи с инцидентом и порекомендовала покупателям либо выбросить упаковку, либо скрыть QR-код, чтобы избежать нежелательного доступа детей к этому ресурсу.