Массовым взломом аккаунтов Twitter мог руководить сотрудник социальной сети

Сообщается, что атака на Twitter была осуществлена группой молодых людей из Великобритании и США. Общались они, как удалось выяснить, посредством мессенджера Discord. Интересно, что атака, согласно данным New York Times, была проведена под руководством человека под ником Kirk, который, по его же словам, является сотрудником социальной сети. Таким образом, массовому взлому способствовало то, что Kirk имел на руках внутренний доступ к аккаунтам пользователей. Сообщается, что именно Kirk выводил средства с кошелька, куда жертвы переводили биткоины по требованию хакеров.

В доказательство того, что Kirk может быть сотрудником Twitter, один из участников взлома поделился скриншотом переписки, в которой Kirk и сообщил, что у него есть доступ к аккаунтам. ”Бро, я работаю в Twitter, никому не показывай это сообщение, серьезно”, — рассказал Kirk в опубликованной участником атаки переписке.