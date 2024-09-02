Mastercard откажется от паролей и кодов подтверждения

Опубликовано 02 сентября 2024, 09:271 мин.
Mastercard откажется от паролей и кодов подтвержденияЖдем ответочки от Visa
Платёжная система Mastercard объявила о планах отказаться от использования паролей и одноразовых кодов подтверждения.
Пока что речь идет лишь об онлайн-покупках. Вместо традиционных методов защиты планируется использовать биометрическую аутентификацию. Ожидается, что этот переход завершится к 2030 году.
Решение связано с растущими угрозами мошенничества: хакеры всё чаще атакуют сайты, требующие ввода одноразовых кодов.
Вместо этого Mastercard планирует использовать токены, основанные на биометрической информации пользователей — компания уже начала заключать соглашения с банками и финтех-компаниями, такими как PayU и Axis Bank в Индии.
Кроме того, Mastercard разрабатывает ИИ-модель Decision Intelligence Pro для обнаружения мошеннических транзакций в режиме реального времени.