Mastercard отключил банковские карты из-за санкций США в еще одной стране

”BANFANB сообщает своим клиентам среди гражданских лиц и военных, а также всей стране и международному сообществу об одностороннем прекращении обслуживания кредитных карт BANFANB американской компанией Mastercard, которое произошло, несмотря на наши усилия, 4 сентября”, — говорится в сообщении банка.

Помимо этого, BANFANB также опубликовало в своем официальном Twitter-аккаунте письмо, полученное от представителей Mastercard. В нем говорится о том, что платежная система прекратила обслуживание BANFANB и банка Banco Agricola в связи с американскими санкциями в отношении Боливарианской Республики.

Напомним, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще 5 августа подписал указ, согласно которому абсолютно вся собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции должна быть заблокирована.