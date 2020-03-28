Наука и технологии
Сегодня 13:49
Mastercard предложила разрешить пользоваться просроченными картами в связи с коронавирусом
Поскольку люди на карантине не могут себе позволить сходить в банк для перевыпуска карты
Международная платёжная система Mastercard предложила разрешить пользоваться просроченными картами в связи с коронавирусом. Об этом рассказало издание “Ведомости”.
Представители компании отметили, что актуальная эпидемиологическая обстановка накладывает на жизни людей ряд сложностей. Так, люди, сидящие на карантине не могут себе позволить выйти в отделение банка для перевыпуска карты, тогда как возможность использовать просроченную карту является хорошим решением. В Mastercard также сообщили, что особенности правил компании позволяют перенастраивать параметры карты, а в критических ситуациях и обрабатывать платежи по картам с истекшим сроком действия.
Согласно актуальной информации в России на сегодняшний день зафиксировано 1264 случае инфицирования коронавирусом. За последние сутки число заразившихся выросло на 228 человек.