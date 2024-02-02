Mastercard применила ИИ для отслеживания подозрительных банковских транзакций

Компания разработала собственную модель искусственного интеллекта, напоминающую по своим возможностям GPT от OpenAI.

Технология, получившая название Decision Intelligence Pro, предназначена для анализа транзакций в реальном времени с целью выявления подозрительных операций среди тысяч банков, входящих в сеть Mastercard.

Созданная с нуля командами по кибербезопасности и противодействию мошенничеству, эта проприетарная рекуррентная нейронная сеть использует трансформерные модели для анализа данных, поступающих из экосистемы Mastercard.

Основываясь на информации о примерно 125 млрд транзакций ежегодно проходящих через сеть компании, ИИ обучается распознавать взаимосвязи между торговыми точками, что позволяет предсказывать места потенциального мошенничества.

Напомним, что за последние пять лет Mastercard инвестировала более $7 млрд в технологии кибербезопасности и ИИ, включая приобретение шведской кибербезопасной компании Baffin Bay Networks в марте 2023 года.